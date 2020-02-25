Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi
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Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısı ile Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı Kadın Kolları fotoğraf sergisi açtı.

25.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:30
Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi

Milli görüş lideri 'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısı ile İlçe Başkanlığı Kadın Kolları fotoğraf sergisi açtı.


Saadet Partisi Mudanya Kadın Kolları, Ömerbey Mahallesi Kanalboyu mevkiinde bulunan parkta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü münasebetiyle fotoğraf sergisi açtı. Erbakan'ın gençliği, hayatı, idealleri ve sözlerinin yazılı olduğu sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Sergide Erbakan'ın siyasi geçmişi, düşüncelerini anlatan fotoğrafları yer aldı. Partililer, Erbakan'ın geçmişini, yaptığı hizmetleri tanıtmak, hatırlatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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