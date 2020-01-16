Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi

16.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:13

Mudanya Belediyesi, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü proje çerçevesinde 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yaptı.



Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren "Uğur Böceği" projesinin çalışmaları çerçevesinde Mudanya'da dünyaya gelen bebekleri sürprizle karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2017 yılından bu yana Mudanya'dadoğan 543 bebeği ve ebeveynleri ziyaret ederek belediye atölyesinde üretilen beşikleri ve bebek setini hediye etti. Başkan Türkyılmaz, yeni yılın ilk bebekleri Gülfem ve Jonathan Delaisement çiftinin kızları Lavinia ile Selinay ve Oğuzhan Alp çiftinin oğulları İbrahim Başar'ıziyaret etti. Mudanya'da yaşlısından gencine, çocuğundan engellisine, kimsenin yatağa aç girmeyeceğinin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Biz birlikte Mudanya'yız, birlikte bir bütünüz. Bizde herkese yetecek kadar sevgi var.Mudanya, birbirini seven, sayan, huzur ve mutlulukla yaşayan insanların evi ve bu evin kapısı herkese açık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA