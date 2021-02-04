Mudanya'da zeytin ağaçlarında aşırı soğuklardan oluşan zararla ilgili toplantı

Mudanya Kaymakamlığında, aşırı soğuklardan kaynaklanan zirai don nedeniyle zeytin ağaçlarında ortaya çıkan hasar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada gerekli zarar ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tüm çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner de TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu ile görüştüklerini söyledi.

TARSİM Ar-Ge biriminin bölgeye geleceğini aktaran Döner, ağaçlardaki don hasarının kapsama alınması için çalışma başlatılacağını ifade etti.

Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi