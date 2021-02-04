Mudanya'da zeytin ağaçlarında aşırı soğuklardan oluşan zararla ilgili toplantı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mudanya'da zeytin ağaçlarında aşırı soğuklardan oluşan zararla ilgili toplantı

04.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:00
Mudanya'da zeytin ağaçlarında aşırı soğuklardan oluşan zararla ilgili toplantı

Mudanya Kaymakamlığında, aşırı soğuklardan kaynaklanan zirai don nedeniyle zeytin ağaçlarında ortaya çıkan hasar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Mudanya Kaymakamlığında, aşırı soğuklardan kaynaklanan zirai don nedeniyle zeytin ağaçlarında ortaya çıkan hasar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada gerekli zarar ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tüm çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner de TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu ile görüştüklerini söyledi.

TARSİM Ar-Ge biriminin bölgeye geleceğini aktaran Döner, ağaçlardaki don hasarının kapsama alınması için çalışma başlatılacağını ifade etti.

Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da zeytin ağaçlarında aşırı soğuklardan oluşan zararla ilgili toplantı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:04:32. #1.14#
title