Mudanya'da meyve dökümü yaşanan incir bahçelerinden numune alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde siyah incirde yaşanan dökülme ve diğer hastalıklarla ilgili üreticilerden gelen şikayet üzerine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Mudanya İlçe Ziraat Odası personeli saha çalışması yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde siyah incirde yaşanan dökülme ve diğer hastalıklarla ilgili üreticilerden gelen şikayet üzerine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Mudanya İlçe Ziraat Odası personeli saha çalışması yaptı.

Işıklı Mahallesi'ndeki incir bahçelerinde tespit çalışması yapan yetkililer, ağaçlara takılan ileklerden kaynaklı döllenme problemi olan meyveleri tespit etti.

Az sayıda incir siyah sineği zararlısına karşı da delikli meyvelere rastlayan müdürlük personeli, üreticilere teknik bilgi verdi ve ilaçlama önerisinde bulundu.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir bahçelerindeki meyve dökülmelerine karşı kontrollerin devam ettiği Mudanya'nın kırsal mahallelerinden de numuneler aldı.

Söz konusu etmenlerin dışında herhangi bir hastalık ya da zararlının olup olmadığı, zirai ekibin aldığı numune incelemeleri sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi