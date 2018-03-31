Mudanya Buluşmaları'na Tuna Kiremitçi İle Final

Kiremitçi, sohbeti, şiirleri ve şarkılarıyla Mudanyalıları mest etti.

Mudanya Belediyesi'nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Haluk Çetin ile Mudanya Buluşmaları"nın son konuğu müzisyen Tuna Kiremitçi oldu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Haluk Çetin ile birlikte sahneye çıkan Kiremitçi, kendisini izlemeye gelen müzik ve konservatuar bölümü öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu. Yaşadığı tecrübe ve olayları seyircilere aktaran Kiremitçi, yeni albümünden de şarkılar seslendirdi. Mudanyalılar, Tuna Kiremitçi ile Haluk Çetin'in müzik ve sohbetiyle keyifli bir gece daha yaşadı. Program sonunda Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Usta, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.