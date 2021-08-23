Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, halka anlatılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mahkemenin iptal gerekçelerini gideren, mağduriyetleri sonlandıran ve bir daha iptal edilmemek üzere hazırlanan planları eylül ayı meclisi öncesi 2 Eylül Perşembe günü Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

Mudanya'nın uzun yıllardır beklediği Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın bir daha iptal edilmemek üzere hazırlandığını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, planların yeniden yapım süreci ve gelinen aşamayla ilgili proje demokrasisi geleneğini sürdüreceklerini belirtti. Mudanya'da mahkemelerin iptal kararları nedeniyle planlarda sorunlu süreçler yaşandığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, Mudanya'nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir kent planlamasının Mudanya Belediyesi tarafından hazıranan Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ortaya çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin onayladığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı vatandaşın ruhsat sorununu çözmediğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili çalışmanıntamamladığını belirterek, bu plan ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanması ve meclise göndermesi gerektiği konusundayanlış bir bilgi vermişti. Mudanya Belediyesi olarak planın iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Planın geneliyle ilgili analizler yaptık, halkın talebini aldık. Bu verilerin sonuçlarına göre plan revizyonu için çalışmalara başladık. Mudanya Belediye Meclisi'nden geçirerek, Büyükşehir'e gönderdik. Onayladığımız ve nisan ayında askı itirazlarını değerlendirmesi için Büyükşehir'e göndermiş olduğumuz plan revizyonunda bahse konu görüşlere uyularak düzenleme yapıldı. Ancak Büyükşehir bu planları askı itirazlarını değerlendirmeden Mudanya Belediyesi'ne iade etti. Gelinen aşamada planların tekrar iptal olmasını engelleyecek, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için tüm gerekçeler ortadan kaldırıldı. 2 Eylül'de Güzelyalı Atatürk Parkı'nda yapacağımız basın toplantısında tüm ayrıntılar belediyemizin teknik ekiplerince vatandaşlarımıza aktarılacak. Planları 3 Eylül'de yapacağımız meclis gündemine alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler