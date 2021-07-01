Mudanya 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu'nun 95'inci yıl dönümü, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Mudanya Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamaları, Mudanya Belediyesi önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kutlamalar, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin su üzerindeki gösterileri ile son buldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir devletin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden birinin kabotaj hakkı olduğuna vurgu yaparken, "'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeliyiz' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada inançla ilerliyoruz. Denizciliğe ve denize gönül vermiş herkesin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Denizlerimizi millileştiren, deniz taşımacılığı ve ticaret haklarını yabancıların kontrolünden kurtaran, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Kutlamaların ardından deniz şehitleri anısına vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler