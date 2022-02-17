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Mucur Belediyesine Millet Bahçesi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Mucur Belediyesine Millet Bahçesi

Kırşehir'in Mucur ilçesine Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kırşehir'in Mucur ilçesine Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu.

Mucur Millet Bahçesi'nin yer tesliminin kısa sürede yapılacağını belirten İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz; "TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ile ziyaret ettik. Mucur'a yapılacak millet bahçesinin ihalesi sonuçlandı, yaklaşık 20 milyonluk yatırımın halkın hizmetine sunulacak" dedi. Başkan Yılmaz, "Toplam 44 bin 11 metrekarelik alanı kapsayacak. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak için kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çalışıyoruz. Mucur Millet Bahçesi'nin yer teslimi kısa sürede yapılacak. Yapımına başlanacak millet bahçesinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçesi, bitki ve peyzajı ile Mucur'a yeni soluk getirecek" diye konuştu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Atılgan Yılmaz, Ömer Bulut, Kırşehir, Hisarcık, Politika, Haberler

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