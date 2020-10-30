Mucize kurtuluş! Bir yaralı enkaz altından sevinç çığlıkları ve alkışlar eşliğinde kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yaralı çöken binanın altından alkışlar ve sevinç çığlıkları eşliğinde çıkarıldı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaralıların enkazdan çıkarılma anı kameralara yansıdı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI VE ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Bir yaralı çöken binanın altından sevinç çığlıkları ve alkışlar eşliğinde çıkarıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 120 KİŞİ YARALANDI

AFAD verilerine göre; İzmir'de meydana depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı ise 202'ye yükseldi.

67 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ, 15.68 SANİYE SÜRDÜ

Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16.54 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamli köyüne uzaklığı 23.38 km olarak saptandı. Ana şoktan, 16:00'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 67 artçı deprem kaydedildi. Depremin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendi.