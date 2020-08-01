Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kimler? Mucize / Wonder IMDb puanı
Orijinal adı Wonder olan Mucize filmi, 2017 ABD yapımıdır. Bir çocuğun yaşamına odaklanan film aynı adlı romandan uyarlanmıştır. Mucize filmi yabancı yapım olan filmlerdendir.
Başrolünde Julia Roberts ve Owen Wilson olan Mucize filminin orijinal adı Wonder'dır. 24 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmiştir. 113dakika uzunluğunda olan filmin türü, dramdır.
Senarist: Steve Conrad
Yönetmen: Stephen Chbosky
MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay), 5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır.
Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek?
Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.
MUCİZE FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?/ MUCİZE FİLMİ YABANCI YAPIM
Julia Roberts
Owen Wilson
Jacob Tremblay
Mandy Patinkin
Daveed Diggs
Millie Davis
Emma Tremblay
Kyle Harrison Breitkopf
Nadji Jeter
Steve Bacic
Crystal Lowe
Danielle Rose Russell
Ali Liebert
Izabela Vidovic
Sonia Braga
Noah Jupe
Jason Tremblay
Lidya Jewett
MUCİZE IMDB PUANI
8,0/10