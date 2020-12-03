Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 41. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor41. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MUCİZE DOKTOR 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman'la Ali'yi şaşkına çevirir. Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman'ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı'nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi'nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır…

MUCİZE DOKTOR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE