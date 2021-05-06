Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor 61. bölüm full izle! Mucize Doktor 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali'yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar. Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce Nazlı'yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin'in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali'nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

