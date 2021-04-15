Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor 57. bölüm full izle! Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur. Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

