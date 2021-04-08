Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor 57. bölüm full izle! Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer. Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur.Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

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