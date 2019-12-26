Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?

26.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:50

Otizmli bir doktoru konu edinen Mucize Doktor dizisinde hastane sahibi Beliz yani Hazal Türesan sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine topladı. Tiyatro eğitimi alan Hazal Türesan nereli?

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Güzel oyuncu, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı ve sonrasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Ekranlara, 2008 yılında Azra karakteri ile Unutma Beni dizisi sayesinde geldi. Ardından 2011 yılında Yeniden Başla dizisinde yer aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde rol aldı. 2016'da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde,2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'nda kendine yer buldu ve yıldızı Fazilet Hanım ve Kızları ile parladı. 2018 yılında Türkiye'nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar'da oynadı. Son olarak yeni Netflix'in ikinci yerli yapımı Atiye'de rol alan Türesan, şu sıralar Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat veriyor.

Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle büyük beğeni topladı. Türesan 170 cm boyunda ve 50 kilogram. Saç rengi kumral, mavi gözlüdür.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 – Mucize Doktor (Beliz) (TV Dizisi)

2019 – Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (Sinema Filmi)

2018 – Yaşamayanlar (Yisa) (İnternet Dizisi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Ceren) (TV Dizisi)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yasemin) (TV Dizisi)

2016 – Sol Şerit

2016 – Tatlı İntikam (Başak) (TV Dizisi)

2014 – Bir Don Juan Öldürmek (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Aslı) (TV Dizisi)

2011 – Yeniden Başla (Helen) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (TV Dizisi)

2008 – Unutma Beni (Azra) (TV Dizisi)