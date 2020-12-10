Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor hangi gün?

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından yazılan medikal drama tarzında Türk televizyon dizisi Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor hangi gün?

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN?

Sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe saat 20:00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali'nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali'nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo'dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır. Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar. Bir vakanın Tanju'nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali'ye Ferman da Tanju'ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI!

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Ve

Reha Özcan