Mucize Doktor nerede çekiliyor? Dizideki hastane hangi şehirde, ilçede yer alıyor? Mucize Doktor dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Mucize Doktor nerede çekiliyor? Dizideki hastane hangi şehirde, ilçede yer alıyor? Mucize Doktor dizi çekimleri nerede yapılıyor?

25.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:37
Mucize Doktor nerede çekiliyor? Dizideki hastane hangi şehirde, ilçede yer alıyor? Mucize Doktor dizi çekimleri nerede yapılıyor?

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Mucize Doktor nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor? Mucize Doktor dizisindeki hastane nerede? Mucize Doktor hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Mucize Doktor dizisi hastane ismi ne?

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisindeki hastane sahneleri İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir. Medical Park hastaneleri yönetimi ile dizi yönetimi, dizi çekimleri için anlaşma yapmıştır.

Kısacası Mucize Doktor dizisi İstanbul'un Pendik ilçesinde çekilmektedir. Dizideki hastane Pendik'te yer alıyor. Dizinin çoğu sahnesi burada çekilmektedir. Ek olarak dizinin ilk sahnelerinin geçtiği yer ise Bilecik Merkez'e bağlı bazı köylerdir.

MUCİZE DOKTOR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan

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