Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mucize Doktor 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor, Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük bir seyirci kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 43. bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

FOX TV'nin ilgiyle beklenen dizisi Mucize Doktor bu hafta 44. bölümüyle ekran karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir seyirci kitlesini kazanmış olan Mucize Doktor, bu sezonunu en çok izlenen dizilerinden biri. Baş rollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Onur Tuna ve usta oyuncu Reha Özcan gibi isimlerin paylaştığı dizi, otizmli bir genç olan Ali Vefa'nın mucizevi bir şekilde doktor olması ve bu tıpta farklılıklarını kullanarak başarılı olmasını konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte Mucize Doktor 44. Bölüm fragmanı!

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



Mucize Doktor 44. bölümüyle her hafta olduğu gibi bu hafta da FOX TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Geçen haftalarda Nazlı ile Ali Vefa'nın arasında olanlar ve yeni hasta vakaları seyircilerin dikkatini çekti ve büyük bir merak uyandırdı! Bu hafta da seyircilerin merakla beklediği Mucize Doktor 44. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 44. Bölüm fragmanı yine oldukça heyecanlı olacak gibi görünüyor! Perşembe akşam 20:00'da FOX TV'de yayınlanacak olan Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 44.BÖLÜM FRAGMANI



