Mucize Doktor dizisinin çekimleri başladı! Mucize Doktor konusu

ABC'nin 'The Good Doctor' dizisinden uyarlanan 'Mucize Doktor' FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimlerine başlana dizinin Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve konusu…

ÇEKİMLER BİLECİK'TE BAŞLADI

MF Yapımın tarafından ekranlara gelecek olan uyarlama dizinin yapımcılığını Faruk Bayhan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in kaleme aldığı "Mucize Doktor"un çekimleri Bilecik'te başladı.

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen 'Savant Sendromlu' deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını ele alan "Mucize Doktor"un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimlerin olması dikkatlerden kaçmıyor. Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran "Mucize Doktor", Eylül'de FOX'ta yayın hayatına başlayacak.