Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?
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Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?

Mucize Doktor dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Mucize Doktor dizisinde, savant sendromlu ve bir deha olan Ali Vefa'nın doktorluk mesleğindeki hikayesi ekrana geliyor. Dizinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesen yer alıyor. Yeni bölümlerle izleyen karşısına çıkmaya hazırlanan diziden iki ünlü isim ayrılıyor.

Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?
13.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:23

FOX ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Mucize Doktor, koronavirüs nedeniyle bir süredir TV'den uzaktı. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizinin kadrosundan iki oyuncu ayrılıyor. Özge Özder ile Merve Dizdar yeni bölümlerde olmayacak. Peki, Özge Özder Mucize Doktor dizisinden neden ayrıldı? Merve Dizdar neden ayrıldı?

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter paylaşımına göre, MF Yapım imzalı dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder ile ekibe yeni dahil olan ve Damla karakterine hayat veren Merve Dizdar diziden ayrılıyor. Böylelikle Temmuz ortasında çekimleri başlayacak olan dizinin stok bölümlerinin hemen ardından yayımlanacak yeni bölümlerde iki ismin de olmaması bekleniyor.

Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?
Özge Özder

ÖZGE ÖZDER VE MERVE DİZDAR MUCİZE DOKTOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Kıvılcım karakteri ile Mucize Doktor'da görmeye alıştığımız Özder'in, dizideki hikayesinin bittiği gerekçesiyle yeni sezonda olmayacağı biliniyor. Diğer yandan Damla'yı canlandıran Merve Dizdar da dizide bulunmayacak. Yapım ekibinin farklı oyuncular ve hikaye ile yeni sezona başlamak istediği ve Dizdar'ın da hikayesini tamamladığı için başarılı oyuncu yeni sezonda olmayacak.

Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?
Merve Dizdar

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