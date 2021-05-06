Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 61. Bölüm canlı izle! 6 Mayıs Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce Nazlı'yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin'in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali'nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

MUCİZE DOKTOR 60. SON BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali'yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar. Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 61. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mucize Doktor 61. bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!