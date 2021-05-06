Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 61. Bölüm canlı izle! 6 Mayıs Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!
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Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 61. Bölüm canlı izle! 6 Mayıs Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!

Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 61. Bölüm canlı izle! 6 Mayıs Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

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FOX Tv'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor FOX TV canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor FOX canlı izle! Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor canlı izle! 6 Mayıs Mucize Doktor 60. yeni bölüm canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce Nazlı'yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin'in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali'nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?

MUCİZE DOKTOR 60. SON BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali'yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar. Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 61. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mucize Doktor 61. bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

  • Taner Ölmez
  • Onur Tuna
  • Sinem Ünsal
  • Hazal Türesan
  • Özge Özder
  • Murat Aygen
  • Fırat Altunmeşe
  • Hayal Köseoğlu
  • Bihter Dinçel
  • Korhan Herduran
  • Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR CANLI FOX TV İZLE!

MUCİZE DOKTOR 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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