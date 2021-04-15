Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor canlı izle! 15 Nisan Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!

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MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur. Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

MUCİZE DOKTOR 57. SON BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 58. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mucize Doktor 58. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR CANLI FOX TV İZLE!

MUCİZE DOKTOR 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!