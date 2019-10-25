Mucize Doktor 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 7. bölüm izle

25.10.2019 10:03

Ali vuruluyor mu? Mucize Doktor 8. bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. 7. bölümde; Kıvılcım, Beliz'den kendisini kovmanın intikamını en acımasız şekilde çıkaracaktır. Ferman ise yeni duyguların keşfindedir. Mucize Doktor 7. son bölüm ve oyuncuları haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM FULL İZLE…

8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Kantinde eli silahlı bir soyguncu Ali ve diğerlerine silah doğrultur. Hırsızın istekleri Ali'yi zor duruma sokar. Herkes Ali'yi ararken onun hayatı namlunun ucundadır. Hırsızın yaraladığı kişi Berhayat Hastanesi'ne getirilir. Adil Hoca, Nazlı ve diğerleri gördükleri karşısında ne yapacaklarını bilemez.Vurulan Ali mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali hala duygularını anlamlandırmaya çalışır. Adil Hoca ise Tanju'nun asistanlarla uğraşmasıyla baş etmektedir. Nazlı'nın vakasının ölümü onun elinde patlar ve Tanju bunu kendi lehine kullanmaya başlar. Tanju, Nazlı'yı köşeye sıkıştırmıştır.

Ali, günlük hayatın zorluklarıyla mücadele içindeyken bir yandan da hastanede minik vakaları kurtarmakla meşguldür. Ali yine mucize fikirleriyle küçük bir hastasının hayatına dokunmuştur.

Kıvılcım, Beliz'in kendisini hastaneden kovması nedeniyle ondan ve Ferman'dan bunun intikamını neredeyse imkansız bir hastayla alma peşindedir. Ancak Ali kadar Ferman'ın da üstün yetenekleri başarısıyla bu işinde üstesinden gelinir. Beliz her şeye rağmen Kıvılcım'a bir zeytin dalı uzatır.

Açelya, Demir'in kendisini öptüğünü Nazlı'ya açıklar. Nazlı için artık Demir kesinlikle en yakın arkadaşının sevgilisidir. Açelya istediğini elde etmiş gibi görünür. Diğer yandan Ali'nin başı beladadır…