Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor son bölüm izle Hikayesi ile dikkatleri çeken Mucize Doktor yeni sezon fragmanı ekrana geldi. Peki, Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman başlayacak? Son bölümde babası için mücadele veren Ali izleyeni duygu seline sürüklemişti. Mucize Doktor son bölümde yaşananlar haberimizde.

Mucize Doktor dizisinde Ali, iyiden iyiye Nazlı ile iletişimini güçlendirdi. Her daim yanında olan Nazlı ise elinden geldiğince ona destek olmaya çalışıyor. Mucize Doktor yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye hazırlanırken oyuncuları araştırılıyor. İşte, Mucize Doktor oyuncuları...

Mucize Doktor son bölüm izle...

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM NE ZAMAN?

Hikayesi ile seyirciyi ekrana kitleyen dizi Mucize Doktor'da her şey kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon fragmanı kısa süre önce yayımlanan dizinin kesin yayın tarihi ise henüz belli değil. Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ın da dahil olduğu dizi hız kesmeden devam edecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Sevilen dizinin güçlü kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Reha Özcan'ın yanı sıra Seda Bakan ve Hakan Kurtaş yer alıyor.