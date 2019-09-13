Mucize Doktor 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 1. bölüm full izle

13.09.2019 09:42

Taner Ölmez'in başrolde olduğu ve bir down sendromlu doktoru canlandırdığı Mucize Doktor 1. bölümünde Ali'nin havaalanında kaza geçiren bir çocuğa ilk müdahalesi Hayat Hastanesi'nde günün konusu olur. Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

MUCİZE DOKTOR 1.BÖLÜM İZLE

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ali'nin acil serviste hastaya müdahale etmemesi ile hasta hayatını kaybeder. Bu durum üzerine doktor Ferman, Ali'nin üzerine gelerek cerrah olmadığını kabul etmesini ister. Diğer yandan Beliz'in Ali'yi hastaneye aldırması Kıvılcım'ın işine gelmiştir ve bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmeye niyetlidir. Nazlı'da incelemeye alınır. Hastaneye durumu kritik olan küçük bir hasta gelir, fakat ameliyatı yapacak doktorun kim olacağı belli değildir. Ameliyatı Ali üstlenir. Meraklı ve korku dolu gözler eşliğinde ameliyatı yapmaya hazırlanan Ali bunu başarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Down ve Savant sendromlu Ali Vefa'nın en büyük hali doktor olmaktır. Okulunu başarıyla bitirir ve ihtisas yapmak için manevi babası Adil Erinç'in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi'nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak adına İstanbul'a gelir. Ancak havaalanında beklenmedik bir kaza Ali'nin hayalini gerçekleştirecek toplantıya geç kalmasına neden olur. Üstün yeteneği sayesinde kaza geçiren çocuğa ilk müdaheleyi gerçekleştirir, ancak onun yeteneği sosyal medya aracılığı ile Berhayat Hastanesinden çoktan duyulmuştur. Öte yandan Ali için toplanan kurul, Adil'in tüm çabalarına rağmen onun hastanede çalışmasını kabul etmez.

Havaalanındaki olayı öğrenen Beliz, kurulu tekrar toplayarak Ali'nin hastanede çalışmasını onaylar. Ferman, Ali'nin kendi ekibinde olmasını kabul etmez, durumu Beliz'e de açıklar. Kurul karşına çıkan Ali, neden doktor olmak istediğini öyle bir anlatır ki, kurul üyeleri duygularına hakim olamaz. Ve Ali artık Berhayat Hastanesinde asistan cerrahtır. Onu ekibinde istemeyen Ferman ise Tanju ve diğerlerinin baskısına dayanamaz ve onu acil servise göndererek olayların fitilini ateşler.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

FOX Tv'nin iddialı projelerinden Muzcize Doktor ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Dizinin kadrosunda ise; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Özge Özder, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Fırat Altunmeşe, Korhan Erduran gibi isimler yer alıyor.