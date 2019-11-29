Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya beklenmedik öpücük!

29.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:12

Mucize Doktor 12. bölüm Perşembe akşamı Fox'da seyirci karşısına çıktı. Nazlı nedeniyle Beliz ile Ferman'ın ilişkisi bir çıkmaza girmiştir. Ali ise yeni bölümde hasta yakınları tarafından saldırıya uğrar. Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor 12. bölüm özeti ve işte ayrıntılı bilgi…

Mucize Doktor Son Bölüm İzle Full…

12. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı için ya sonun başlangıcı gelmiştir ya da her şeye kaldığı yerden devam edecektir. Olay yerinde unutulan bir hastayı yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyet Nazlı için son kararı verecektir. Hastanede herkes kurul karşısına geçerek değerlendirilir. Ali ise Nazlı'nın bu olay nedeniyle gülümsemesini kaybetmesinden hoşnut değildir, onun için bir şeyler yapmalıdır.

Ferman, Nazlı'yı kaybetmek istemez, çünkü en iyi öğrencisidir. Onu kurtarmak adın a aklına gelen bir fikir Ferman'ı çocuğunun annesi olacak Beliz ile Nazlı arasında kalacaktır. Ancak son kararı vererek Nazlı'yı seçer, ondan hastaneyi suçlamasını ister. Ali son anda kurul karşısına çıkarak Nazlı hakkında söyledikleri kendisini bulmasına yardımcı olur ve Ferman'ın isteğini yerine getirmez.

Beliz, babasından yadigar kalan hastaneyi maddi sorunlar nedeniyle kaybetmek üzeredir. Sonunda dayanamaz ve hastanedeki sorunları Ferman'a açar, sevdiği adam yanında olması için ona yeminler verir. Nazlı'ya açılan soruşturma da hastaneyi ve Beliz'i bu nedenle zora sokacaktır.

Sonunda heyet kararı vermiş ve Nazlı sadece kınama cezası almıştır. Ali duydukları karşısında mutluluktan havalara uçar. Ferman, Nazlı için kurduğu planı Beliz'e itiraf eder, o ise çılgına döner.

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Temas konusunda problemler yaşayan Ali, sevgini bir parçasının da dokunmak olduğunu öğrenir. Diğerleri gibi sorunsuzca insanlara dokunabilmek için denemeler yapacaktır ve durumu Ferman'a söyler.

İlk olarak Selvi hemşire üzerinde denemek isterken her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Hemen ardından sevdiği, aşık olduğu Nazlı'ya dokunmak ister ancak bunda da pek başarılı olamaz. Nazlı'nın hastasına, sevginin bir parçasının dokunmak olup olmadığını konuştuğu sırada, hasta Ali'yi öper. Hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaşan Ali ne yapacağını bilemez şekilde yaşadıklarını Adil Hoca'ya anlatır. Hasta Ali'nin başına büyük bir iş açmış, hastanenin kapısında onu hırpalamışlardır.