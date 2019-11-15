Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 10. bölüm izle

15.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 08:59

10. bölüm ile geçtiğimiz akşam yayımlanan Mucize Doktor, beklentileri boşa çıkarmadı. Yaşadığı son olaylar sonucu artık büyümek zorunda olduğunu, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eden Ali'yi neler bekliyor? Mucize Doktor 10. bölüm özeti, 11. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde…

Mucize Doktor Son Bölüm Full İzle…

10. BÖLÜM ÖZETİ

Patolojiye konumlandırılan Ali, halinden memnun değildir ve bu anlarda en büyük destekçisi yine Nazlı olur. Her fırsatta Ali'nin cerrahiye gelebilmesi için çabalayan Nazlı, eline geçen son fırsatı da değerlendirir ancak başarılı olamaz. Adil Hoca ise tüm bunları sadece dışarıdan izlemekle yetinir.

Hastaneye gelen bir hasta, tüm ekibi seferber eder, çünkü onu tedavi edebilmek oldukça güçtür. Demir, hastayı tedavi edebilmenin yolunun Ali'den geçtiğini söylese de Tanju Hoca karşı çıkar. Bütün çalışmaların ardından, her şeyin kifayetsiz kaldığını anlayınca Ali'nin vaka ile ilgilenmesine izin verilir. Ancak ameliyat sırası geldiğinde Ali yine dışarıda kalır. Onu ameliyatta istemeyenin Adil Hoca olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşasa da çok öfkelidir, ona hesap sormalıdır.

Adil Hoca'ya, kendisine destek olmadığını, bunun için söz vermediğini haykırır. Fakat Adil Hoca artık son noktadadır, asıl amacını sonunda Ali'ye açıklar. Bir gün gelecek ve yanında kendisi gibi Nazlı ya da Ferman gibi destekçilerinin olmayacağını, büyümesi, hayatın farkına varması gerektiğini söyler. Ali durumu anlamıştır, buna göre hareket edecektir.

MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜM FRAGMANI

Ali hala patolojidedir ve azimle tek başına ayakta kalmaya niyetlidir. Patoloji doktoru Duygu'nun Ali'ye hitap şekli nedense Nazlı'da rahatsızlık duygusu uyandırmıştır.

Ender rastlanan bir vaka ile karşı karşıya kalan Ferman, Tanju, Nazlı ve Demir için uzun soluklu, meşakkatli bir ameliyat süreci başlar. Hastada var olan tümörün damarlarla kaplı olması ameliyatı güçleştirir, ancak ekip pes etmeye niyetli değildir. Tanju son olarak Ali'nin bu vakada olması gerektiğini düşünerek onu ameliyata aldırır. Peki, Ali cerrahiye geri dönebilecek mi?