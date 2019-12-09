 'Mucize 2:aşk ' filminin İzmir galasına oyuncu akını

09.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:41

İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği galada filmin İzmir Foça'da çekimlerinde rol alan oyuncular tam kadro özel gösterime katıldı.

Mahsun Kırmızıgül,film ekibi ile Optimum'da gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıkar çıkmaz yer yerinden oynadı. Binlerce İzmirli film ekibini alkışlarla karşıladı. Mahsun Kırmızıgül filmin büyük bölümünün İzmir'in Foça ilçesinde çektiklerini söyleyerek misafirperverliklerinden dolayı tüm İzmirlilere teşekkürlerini iletti.

Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Biran Damla Yılmaz, Mert Turak ve film ekibi galaya tam kadro katılırken İzmirli çocuk oyuncular da sahneye çıkarakbu özel anı bir selfie ile ölümsüzleştirdi.

Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan'Mucize 2:Aşk' filmine büyük ilgi gösteren engelliler de kendi yaşamlarından kesitleri beyazperdeye taşıyan "Mucize 2: Aşk" ekibini yalnız bırakmadı. Ekip, söyleşiden sonra Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilecek özel gösterimde sinemaseverleri selamlayarakfilmi hayranlarıyla birlikte izledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerde Galaya Katıldı

Sinema sektöründe heyecan yaratan filmi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de filmi ekibi ile birlikte izledi. Mahsun Kırmızıgül " Bu bölgenin insanlarının doğuya, bizlere kucak açmasını unutmayacağım" diyerek İzmirlilerin galaya gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler