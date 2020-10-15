Mücahit Birinci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?
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Mücahit Birinci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?

15.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:09
Mücahit Birinci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?

Açık oturum programlarına da katılan Mücahit Birinci vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mücahit Birinci kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi üniversiteden mezun olmuştur? Evli mi, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Merak edilen isimler arasında olan Mücahit Birinci araştırılıyor. Habertürk'te Nedir Ne Değildir'in konuklarından birisi olan Mücahit Birinci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mücahit Birinci doğum tarihi : 1974

Mücahit Birinci kaç yaşında : 46 yaşında

Mücahit Birinci aslen nereli : Rize doğumlu

Mücahit Birinci mesleği ne : Hukukçu

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 22:09:26. #1.14#
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