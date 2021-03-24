Mücahit Birinci kimdir? AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci kaç yaşında, mesleği?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında? Mücahit Birinci nerelidir, mesleği nedir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında? Mücahit Birinci nerelidir, mesleği nedir? Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MÜCAİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, 1974'te Rize'de dünyaya geldi. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.