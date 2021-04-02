"Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüyoruz"
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"Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüyoruz'

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2021 1. Dönem Komisyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu 2021 1. Dönem Komisyon Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Bilgili, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüldüğünü belirterek başarının topyekün bir mücadeleyle mümkün olacağını söyledi.

Şiddet mağduru kadınların korunması için uygulanan elektronik kelepçenin Kütahya'da devreye alındığını kaydeden Vali Ali Çelik, vakaların 25 Ocak 2021 itibarıyla Elektronik İzleme Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini söyledi.

Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara destek sağlamak amacıyla kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) faaliyetlerinden de söz eden Vali Çelik, 2021 yılının ilk 3 ayında 600 kadın, 105 erkek ve 11 çocuk olmak üzere toplam 716 kişiye rehberlik, yönlendirme ve psikolojik destek hizmeti sağlandığını ifade etti.

Mücadelenin daha etkin sürdürüleceğinin de altını çizen Vali Çelik, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine değindi, bütün kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

'Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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