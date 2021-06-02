Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu biyografisi!

Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibi olan Mübariz Mansimov son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir. Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov mesleği nedir? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir. Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov mesleği nedir? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MÜBARİZ MANSİMOV KİMDİR?

Mübariz Mansimov (Azerbaycan: Mübariz M?nsimov, 22 Mart 1968, Masallı), aynı zamanda Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir.

Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladı olarak, 22 Mart 1968'de, Bakü şehrinde doğdu. İş yaşantısında yükselerek Palmali Qrubu'nun sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye vatandaşı oldu. 2005-2006 sezonunda sahibi olduğu Hazar Lenkeran kulübünün teknik direktörlüğüne Rasim Kara'yı getirdi ve Oktay Derelioğlu'nu transfer etti. Oktay, ligi gol kralı olarak tamamladı sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibidir. Aynı zamanda Palhaber.com isimli haber sitesi bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Murat Boz Hülya Avşar Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 00:23:26. #1.13#

title