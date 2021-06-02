Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu biyografisi!

Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibi olan Mübariz Mansimov son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir. Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov kaç yaşında, nereli? Mübariz Mansimov mesleği nedir? Mübariz Mansimov Kurbanoğlu hayatı ve biyografisi nedir?