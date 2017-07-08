Muazzez İlmiye Çığ'ın İsmi Mezitli'de Parkta Yaşayacak

Ünlü tarihçi ve Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın ismi, Mezitli Belediyesi'nin yaptığı çok yönlü parka verildi. Parkın açılışına katılan 104 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, daha önce birçok yere isminin verilmek istendiğini, ancak kendisinin buna karşı çıktığını belirterek, "Mezitli Belediye Meclisi'nde bulunan tüm partilerin oy birliği ile karar alınması büyük bir gurur verdi. Bu durum hem geleceğe yönelik umutlarımı artırdı hem de beni daha çok motive etti" dedi.



Mezitli Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nde yaptığı parka, Mezitli Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla "Muazzez İlmiye Çığ Parkı" ismi verildi. Parkın açılışını, Muazzez İlmiye Çığ ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan birlikte yaptı. Başkan Tarhan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, bol bol fotoğraf çektirdiği 104 yaşındaki Çığ'a belediye çalışmaları hakkında bilgiler de verdi. Açılışta Çığ'ın yaşamı, çalışmaları ve kitapları hakkında bilgiler verildi. Parkta, Çığ'ın yaşamının yer aldığı bilgilendirme levhası, mini futbol ve basketbol sahası, jimnastik aletleri, çocuk oyun grupları yer alıyor.



"Tüm partilerin ortak karar alması büyük gurur verdi"



Parkın açılışına ailesiyle birlikte katılan Muazzez İlmiye Çığ, yaptığı konuşmada, daha önce birçok yere isminin verilmek istendiğini, ancak kendisinin buna karşı çıktığını söyledi. Çığ, "Mezitli Belediye Meclisi'nde bulunan tüm partilerin oy birliği ile karar alınması büyük bir gurur verdi. Bu durum hem geleceğe yönelik umutlarımı artırdı hem de beni daha çok motive etti" diye konuştu.



Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye için önemine vurgu yapan Çığ, vatandaşlardan, demokrasiyi ve barışı güçlendirmelerini istedi. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağının altını çizen Çığ, "Bunun için her ferdimize büyük görevler düşüyor. Hangi siyaseti savunursa savunsun, ortak kaygı Atatürk ve cumhuriyet değerleri olursa geleceğimiz aydınlık demektir" ifadelerini kullandı.



Başkan Tarhan ise "Türkiye için çalışmış değerlerin isimlerinin ölümsüzleştirilmesi teklifini meclisimize sunduğumuzda tüm kararlarımızda olduğu gibi oy birliği ile karar verildi. Bu duyarlı davranışlarından dolayı AKP, MHP ve CHP'li meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Mezitli her yönüyle örnek olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.



Muazzez İlmiye Çığ Parkını çok yönlü olarak hazırladıkları bilgisini de veren Tarhan, şunları söyledi: "Biz adeta burayı bir kompleks gibi düşündük. Minik çocuklarımız oyun guruplarında oynarken, ağabeyleri ve ablaları futbol, basketbol gibi sporları yapabilecek. Aileler de hem parkın serinliği içerisinde dinlenecek hem de spor aletleri ile günlük spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekler."



Vatandaşlardan parkı kullanırken sahip çıkmalarını da isteyen Tarhan, "Önümüzdeki süreçte parkın geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz yapıyoruz ama çevre halkının buraya sahip çıkması ve koruması gerekiyor, çünkü hizmetler ancak burayı kullanan halkın korumasıyla yaşayabilir. Gerek temizliği gerekse art niyetli kişilerin zarar vermesine karşı çevre halkı bilinçli olmalı ve sahip çıkmalıdır. Biz hizmeti yaparız, bakımını ve temizliğini de sağlarız ama asıl burasını bölge halkı korumalıdır" dedi. - MERSİN