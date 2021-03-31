Muazzez Ersoy'dan olay yaratan 'vefa' göndermesi!

Sanatçı Muazzez Ersoy, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, Vefa semtine giderek boza içip ardından alışverişe çıktığını söyleyip "Vefa'dan geliyorum, vefasızlardan sonra Vefa'ya gittik" diye espri yaptı

Pandemi günlerinde oturmaktan sıkıldığını ve sahnelere dönmek istediğini belirten Ersoy "Tabii pandemi günleri oturarak geçiyor, evde de ofiste de oturuyoruz. Özledim sahneleri inşallah biraz hafiflerse şu salonlar konserler açılırsa biraz renkleniriz, şu an hayat çok monoton" dedi.

1/3 Muazzez Ersoy'dan olay yaratan 'vefa' göndermesi!

Ünlü şarkıcı, "Vefasızlardan sonra Vefa'ya gittik" şeklindeki sözleriyle şaka yaptığını açıklarken, "Sanat camiasında vefasızlık var mı?" sorusu üzerine ise "Yok ben espri yaptım, dostluk karşılıklı iki insanın geliştirmesine iki kişinin sevgi ve saygısına bağlı. Karşılıklı saygı ve hoşgörü olmazsa sadece sanat camiası değil hiçbir alanda dostluk olmaz" açıklamasında bulundu.

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Muazzez Ersoy'un salaş giyim tarzı ve ayakkabıları dikkat çekti.

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Kaynak: Snob Magazin