Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti

Usta oyuncu Muazzez Ersoy, isim hakkı üzerinden sınırlı ölçüde anlaştığı mekanın her yerinde kendi ismini ve adını görünce dava açtı. Ersoy'un avukatları, mekana giderek tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydu.

Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy&Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu. Usta sanatçı avukatlarını devreye sokarak polis eşliğinde restorandaki tabelaları indirtti.

"İZİN ALMADAN HER YERE ADIMI BASTILAR"

Mekanda üzerinde adının basıl olduğu servis dekor ve hizmet ürünlerine el koyduran Muazzez Ersoy, "Yeni adıyla Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile 'sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim' dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur. Aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdılar" ifadelerini kullandı.