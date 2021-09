MTV 2021 kazananları! MTV Müzik Ödülleri detayları...

MTV 2021 kazananları en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Doja Cat'in geceye ev sahipliği yaptığı ve sahne aldığı MTV müzik ödüllerinin kazananları belli oldu.ListedeCamila Cabello, Chlöe (Chloe x Halle, solo çıkışını yapıyor), Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn da vardı. Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MTV 2021 KAZANANLARI

Justin Bieber, DJ Khaled'in "POPSTAR" ft. Drake'inin videosunda oynadığı en büyük ödül - yılın videosu da dahil olmak üzere altı adayla liderlik yaptı. Ayrıca Cardi B'nin "WAP" filmindeki rolüyle Megan Thee Stallion yılın videosuna aday gösterildi. Megan, Bieber'ı altı adaylıkla takip etti. Olivia Rodrigo, kırmızı halıda kendisine verilen gecenin ilk ödülü olan Push Performance of the Year'ı kazandı.

YILIN KLİBİ: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ ROCK ŞARKISI :John Mayer – Last Train Home

EN İYİ LATİN ŞARKISI: Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom

EN İYİ KOREOGRAFİ: Harry Styles – Treat People With Kindness

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

EN İYİ YÖNETMEN: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ R&B ŞARKISI: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Olivia Rodrigo

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI: Machine Gun Kelly ft. blackbear – "my ex's best friend" – Bad Boy

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

YILIN SANATÇISI: Justin Bieber

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP: Billie Eilish – Your Power – Darkroom

EN İYİ POP ŞARKISI: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

YILIN ŞARKISI: Olivia Rodrigo – Drivers License

YILIN GRUBU: BTS

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI: Claire Rosinkranz - Backyard Boy

EN İYİ PUSH PERFORMANSI: Olivia Rodrigo – Drivers License

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS – Butter

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ KURGU: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

