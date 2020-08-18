MTÜ'ye ikinci yılında 166 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı Kuruluşunun ikinci yılında uluslararası öğrencilerin Türkiye'de en çok tercih ettikleri üniversitelerden biri haline gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi 1 fakülte ile 8 meslek yüksekokuluna ilk uluslararası öğrencilerini bu yıl kabul ediyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; 2020-2021 akademik yılı için öğrenim görmek üzere 681 yabancı uyruklu öğrenci başvuruda bulundu. Öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ziraat Fakültesine 40, üniversiteye bağlı 8 ayrı Meslek Yüksekokuluna ait programlara ise 126 olmak üzere toplam 166 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim hakkı kazandı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut; "Üniversitemizin ikinci yılında 1 fakülte ile 8 meslek yüksekokuluna 166 yabancı uyruklu öğrenciyi kabul ederek, uluslararası üniversite olma hedef ve iddiamız için ilk adımımızı atmış olduk. 8 ilçemizde bulunan meslek yüksekokulumuza da yabancı uyruklu öğrenci kabul ettik. Önümüzdeki akademik yılda da ilk öğrencilerini bu yıl alacak olan Tıp Fakültesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile yine önümüzdeki yıl öğrenci alacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi yabancı uyruklu öğrencileri kabul edeceğiz. Yabancı uyruklu öğrenciler sadece üniversitemizde eğitim almayacaklar,aynı zamanda ülkelerinde özelde Malatya'mızın ve genelde de ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacaklar.Ayrıca üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(TÖMER) aracılığı ile de uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vereceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler