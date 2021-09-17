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MTÜ'de beyin tümörü ve kompleks spinal cerrahi ameliyatları başladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
MTÜ'de beyin tümörü ve kompleks spinal cerrahi ameliyatları başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin tümörü ve kompleks spinal cerrahi ameliyatlarının başladığı bildirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin tümörü ve kompleks spinal cerrahi ameliyatlarının başladığı bildirildi.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Emre Taçyıldız, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Gökçe ve Operatör Dr. Eray Tekirdaş, 50 yaşında bir bayan hastanın beynindeki yaklaşık 7x5x6 santimetre boyutundaki tümörü başarı ile aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversite rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, tıp fakültelerinin güçlü ve donanımlı akademik kadrosuyla sağlık hizmeti verdiğini belirtti.

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Gökçe, 7x5x6 santimetre boyutundaki tümörü 4 saatlik bir operasyon sonucunda aldıklarını aktararak, "Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği olarak aramıza yeni katılan öğretim üyeleriyle birlikte daha önce hastanemizde yapamadığımız beyin tümörleri, kompleks spinal cerrahi gibi ameliyatları artık başka kuruma sevk etmeden hastane bünyesinde yapmak istiyoruz. Yakın zamanda ihtisaslaşmış alt merkezler kurarak diğer ameliyatları da yapabilir düzeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Gökçe ise beyin tümörleri, beyin kanamaları, omurga yaralanmaları, omurilik tümörleri, omurganın çok sık görülen bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kaymaları ile omurga eğrilikleri gibi rahatsızlıkların ameliyatların güçlenen kadrolarla daha verimli yapacaklarını anlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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