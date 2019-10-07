MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

07.10.2019 12:14

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Bu aşmadan sonra fay hattının yerini öğrenerek fay hattı üzerinde olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte? Evimin altından fay hattı geçiyor mu, sorusunun cevabını öğrenmek için yapmanız gerekenler…

MTA FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz. Yan tarafta bulunan Faylar kısmını ve Depremler kısmını ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini öğrenebilirsiniz.

MTA NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran'ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.

Kuruluşun görevleri ise;

Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek

Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak

Bulunan madenlerde etüt çalışmalarının yapılması ve işletme için uygun olup olmadığını anlamakla görevli olan kurumdur.