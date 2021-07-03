MSI Bravo 15 Gaming Laptop'ı Duyurdu
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MSI Bravo 15 Gaming Laptop'ı Duyurdu

MSI Bravo 15 Gaming Laptop'ı Duyurdu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

MSI, Bravo 15 oyun dizüstü bilgisayarını en yeni AMD bileşenleriyle yeni güncelledi.

MSI, oyun dizüstü bilgisayarını en yeni AMD bileşenleriyle yeni güncelledi. Bravo 15 şimdi AMD Ryzen 5000 H serisi dizüstü bilgisayar işlemcileri ve AMD Radeon RX dizüstü bilgisayar grafikleri içeriyor.

MSI Bravo 15 Gaming Laptop

Bravo 15, en yeni AMD Ryzen 5000 H serisi dizüstü bilgisayar işlemcileriyle donatılmıştır. Grafik açısından, Bravo 15, Radeon Görüntü Keskinleştirme ve Radeon Gecikme Önleme gibi özellikler sunan AMD Radeon RX 5500M dizüstü bilgisayar grafik kartı ile donatılmış olarak geliyor. Dizüstü bilgisayar 64 GB'a kadar DDR4-3200 bellekle gelebilir ve tek bir PCIe Gen3 NVMe SSD için alana sahiptir. Dizüstü bilgisayardaki ekran, 144Hz yenileme hızına sahip 15,6″ FHD IPS paneldir.

MSI Bravo 15'in yenilenmesi, dizüstü bilgisayarın verimli ve serin çalışmasını sağlamak için yeni bir soğutma çözümü de getiriyor. Bravo 15'te kullanılan yeni termal tasarım, 2 fan ve 6 ısı borusundan yararlanan Cooler Boost 5 termal teknolojisidir. Isı borusu tasarımı, çekirdek bileşenleri daha etkili bir şekilde soğutur. Dizüstü bilgisayarın boyutları 359 (G) x 259 (D) x 24,9 (Y) mm'dir ve 2,3 kg ağırlığındadır.

MSI Bravo 15, kullanıcıların gereksiz uygulamaları ve iş yüklerini kontrol edip azaltarak performansı en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyan yepyeni MSI Center yazılımından yararlanıyor. Sunulan bir diğer uygulama ise mobil oyun deneyimini dizüstü bilgisayara taşımanıza olanak tanıyan MSI App player. Bravo 15 ayrıca pil ömrünü korurken anında uyandırma ve daha hızlı oturum açmaya olanak tanıyan bir bekleme özelliğine sahiptir.

MSI Bravo 15 Gaming Laptop Ne Kadar?

MSI Bravo 15'in fiyatlandırması şu anda bilinmiyor ancak dizüstü bilgisayarın yakın gelecekte satın alınabilmesi bekleniyor. Dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar oyuncuları için birçok özelliğe sahip harika bir seçenek gibi görünüyor.

Kaynak: Turkmmo

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