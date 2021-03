MSI 2021, İzlanda'da Gerçekleşecek

COVID-19 salgını nedeniyle birçok ligdeki canlı etkinlikler, sayısız diğer canlı etkinlikler gibi zarar gördü. Geçtiğimiz yıl MSI 2020 iptal edildi ve diğer tüm çevrimdışı turnuvalar çevrimiçi olarak taşınmıştı. MSI 2021 duyurusu bir yıldan uzun bir süredir hayranların katılmayı dört gözle bekledikleri çevrimdışı bir etkinlik olabilir.

MSI 2021 Reykjavik, İzlanda'da Gerçekleşiyor

League of Legends 2021 Sezon Ortası Turnuvası İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de gerçekleşecek. Turnuva'nın hangi şartlar altında nasıl gerçekleşeceği ise merak konusuydu. Riot Games tarafından bu konu hakkında açıklama yapıldı.

"Geçen yılki turnuvanın iptal edilmesinin ardından, bu büyük uluslararası rekabetçi etkinliği yeniden duyurmaktan ve tüm bölgelerdeki en iyi takımları bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Maçlar "Asrın Karşılaşması" olarak da adlandırılan 1972 Dünya Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Laugardalshöll kapalı spor arenasında oynanacak. Takımlar İzlanda'ya ulaştığında karantinaya alınacak. Oyuncuların, yetkililerin ve şehir sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için etkinlikte canlı seyirci bulundurulmayacak."

Yer: Reykjavik, İzlanda

Mekan: Laugardalshöll

Tarih: 6-23 Mayıs

MSI 2021'de Format Değişikliğine Gidilecek

Ön elemeler kalkıyor, artık her bölgeden gelen her takım MSI'a aynı aşamadan başlayacak. Toplamda üç aşama olacak.

Birinci Aşama: On iki takım da bu aşamadan başlayacak ve dört takımdan oluşan üç gruba ayrılacak. Bu grupların her biri ikili lig usulünde tek bir maç oynayacak. Her gruptaki en iyi iki takım bir sonraki aşamaya geçecek.

İkinci Aşama: Grup - Geriye kalan altı takım ikili lig usulünde tek bir maç oynayacak. En iyi dört takım playoff grubuna ilerleyecek.

Üçüncü Aşama: Eleme - En iyi dört takım beş maçlık tekli eleme serisinden oluşan playoff grubuna ilerleyecek. Bu grupta önce yarı final maçları, sonra da final maçı oynanacak.

Yeni Bir Partnerlik Duyuruldu

Riot Games, Verizon'un yeni partner ortakları olduğunu duyurdu. Bu partnerlik ile birlikte Verizon, hem Lolespor hem de Valorant etkinlikleri için resmi 5G kablosuz ağ sağlayıcısı olacak.

Riot Games; "Bu partnerlik Riot'un esporlarını tutarlı bir şekilde destekleyen Verizon'ın en yeni çalışması olacak. Verizon, 2020 League Championship Series'den (LCS) itibaren özgün video içerikleri ve yayın içi sponsorlu bölümlerle LCS'e destek oldu. Ayrıca şirket desteğini arttırarak Riot'un yeni taktiksel nişancı oyununun ilk resmi turnuvası VALORANT First Strike: Kuzey Amerika'ya ve LCS oyuncularının ve ünlülerin davet edildiği dünyanın ilk Wild Rift espor etkinliği Wild Rift Turnuvası'na da yardımcı oldu."

Turnuvayı Nasıl İzleyeceğiz?

Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar ve yayın programı da dahil olmak üzere, daha fazla bilginin ilerleyen tarihlerde açıklanacağı belirtilmekte.

MSI 2021 hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros