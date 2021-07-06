MSB: TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti

MSB: TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü'nde görev yapan personelin Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü'nde görev yapan personelin Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK Spor Gücü'nde görev yapan personelimiz Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. TSK Spor Gücü'nü ve derece yapan personelimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:34:59. #1.14#

title