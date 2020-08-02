MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
02.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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