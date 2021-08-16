MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Haberler | Güncel

ACI HABER ŞEHİDİN KASTAMONU'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTIPençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı.

ACI HABER ŞEHİDİN KASTAMONU'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTI

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının sabah erken saatlerde havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesi bekleniyor. Ardından Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek. 

Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),


MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan

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