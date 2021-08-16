MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

ACI HABER ŞEHİDİN KASTAMONU'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTIPençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı.