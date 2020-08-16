MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından...

MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde, 60.

MSB:
16.08.2020 03:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:42

MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Güncel
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 03:45:41. #1.15#
title