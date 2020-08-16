MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından...
MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde, 60.
16.08.2020 03:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:42
MSB: "NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.
Kaynak: İHA