MSB: METİ timine roketle saldıran 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne (METİ) İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne (METİ) İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı