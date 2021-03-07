MSB MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu

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MSB: MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vurulduMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle...

MSB: MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı