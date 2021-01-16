MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekatı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekatı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Kara Havacılık Komutanlığımızın korkusuz, kahraman ve fedakar pilotları. Gece-gündüz fark etmeksizin en zor hava ve arazi şartlarında, görevlerini yerine getirip hava hücum harekatı gibi operasyonları başarıyla icra edebilecek eğitim ve kabiliyete sahipler" denildi. Paylaşımda pilotların operasyonlara hazırlık anları ve operasyonlardan görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı