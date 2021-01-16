MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

16.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:36
MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekatı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilotların, en zor arazi şartlarında dahi görevlerini yerine getirip düzenledikleri hava hücum harekatı gibi operasyonlara ait görüntüleri paylaştı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Kara Havacılık Komutanlığımızın korkusuz, kahraman ve fedakar pilotları. Gece-gündüz fark etmeksizin en zor hava ve arazi şartlarında, görevlerini yerine getirip hava hücum harekatı gibi operasyonları başarıyla icra edebilecek eğitim ve kabiliyete sahipler" denildi. Paylaşımda pilotların operasyonlara hazırlık anları ve operasyonlardan görüntülere de yer verildi.

MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı
MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı
MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı
MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB, Kara Havacılık Komutanlığı pilotlarını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:35:46. #1.14#
title