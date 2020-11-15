2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:14
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan video, şu ifadelerle paylaşıldı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı