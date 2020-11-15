2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:14

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan video, şu ifadelerle paylaşıldı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!"

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tunceli'de 24 saatte 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 24 saatte 3 terörist etkisiz hale getirildi
10 milyon TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi
10 milyon TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi
MSB: '2020 yılı içerisinde bin 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir'
MSB: "2020 yılı içerisinde bin 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Şener Şen Cansu Dere Şafak Sezer
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Samet Aybaba Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Çocuk Kasım İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 11:14:46. #1.15#
title