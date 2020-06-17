Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kuzey Irak Haftanin bölgesinde terör hedeflerinin tam isabetle imha edildiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

"TAM İSABETLE YERLE BİR ETTİ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

Kaynak: AA