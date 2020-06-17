Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
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Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kuzey Irak Haftanin bölgesinde terör hedeflerinin tam isabetle imha edildiği anları paylaştı.

17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

"TAM İSABETLE YERLE BİR ETTİ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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